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“مالية السراج” تبحث عن الآلاف من المستندات المالية المفقودة

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالبت وزارة المالية بحكومة فائز السراج، اليوم الثلاثاء، المسؤولين والمراقبات المالية التابعة لها باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال مستندات ضريبية مفقودة من إدارة الضرائب الجفارة.

وأوضحت الوزارة في التعميم الذي نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أرقام المستندات الضريبية المفقودة وهي كالتالي:
– إيصالات مالية العدد «1000» أرقام التسلسل من 9410001 إلى 942000.
– إيصالات مالية العدد «1000» أرقام التسلسل من 97001 إلى 198000.
– ملصق خاضع العدد «426» أرقام التسلسل من 286673 إلى 287100.
– ملصق معفي العدد «500» أرقام التسلسل من 315001 إلى 31100.و

طالبت وزارة المالية مراقبي المراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالمناطق والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والمراكز والمصالح والمراقبين الماليين بالجامعات والمستشفيات والمعاهد باتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، في حالة بروزها أمامهم في المعاملات المعروضة عليهم، وموافاة مصلحة الضرائب بالخصوص

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الكلب ابومطاري مكلف بمهمة افلاس ليبيا وهو يعمل لصالح سيف الاسلام واسئلوا السراج وقرقاب وعارف النايض وكرفاخ وابوقعيقص … ياناري على جماعة بركان الغضب والكرامة يموتونا في سبيل بقاء ديوتين وعاهرات هم في السلطة … للعلم يوجد بكافة وزارات حكومة السراج او حكومة الثني مستشاري اسرائيلي مكلف من مكاتبهم في الشرق والغرب لمتابعة بنود الخطط الصهيونية على الشعب الليبي .

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  • Many key thieves were using flash lights to commit high way”open-seen” robberies–cut this shit and present the missing financial invoices ya cowards
    Another new game of cat of mouse chase to find missing documents in total vacuum…thieves & cowards
    Did you hire the Brother.Sister -thieves- of ShawaTeen as your financial AUDITORS ya cowards

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