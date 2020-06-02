المسماري: “انصياع السراج لأوامر تركيا وقطر” عرقل الحل

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، إن القيادة العامة انخرطت بشكل كامل في كافة الدعوات لحل أزمة ليبيا، “إلا أن انصياع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لأوامر تركيا وقطر وعدم امتلاكه أي رؤية للحل عرقل تلك الجهود”.

وأضاف المسماري، خلال لقائه مجموعة من الإعلاميين المصريين عبر تطبيق “زووم”، الثلاثاء، أن القيادة العامة تشترط “حل الميليشيات وإخراج المرتزقة السوريين والمستشاريين الأتراك من ليبيا”، وترفض إقامة أي قواعد عسكرية في ليبيا حتى لا تتحول إلى ساحة للصراعات.

وأكد المسماري، أنه “لا صحة لوجود خلافات بين القيادة العامة ورئاسة مجلس النواب، مبيناً أن إعلان المشير حفتر إنهاء العمل بالاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات لا يعني حل البرلمان.

ورجّح اللواء المسماري فشل كافة جولات حوار العسكريين في جنيف، موضحاً أن أنجح الاجتماعات العسكريين الليبيين كانت في مصر حيث تمت معالجة العديد من المشكلات، مشيداً بـ”موقف القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في نقل حقيقة ما يجرى في ليبيا لكافة الأطراف الإقليمية والدولية”.

وبشأن الأوضاع الميدانية في جبهات القتال، قال المسماري إن قوات الجيش الوطني تصدت لمحاولات تقدم قوات الوفاق لمدة ثمانية أيام من كافة محاور القتال، مضيفاً أن الوحدات العسكرية تمكنت من القضاء على عدد كبير من الإرهابيين خلال الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن الجنوب الليبي بات بؤرة لتنظيم داعش الإرهابي، في حين تمكن الجيش من القضاء على عدد كبير من الإرهابيين خلال محاولات للتحرك جنوب البلاد.

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