أخبار ليبيا 24 – متابعات أكد عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن مخطط الرئيس التركي، رجب أردوغان، يتبنى في الأساس زعزعة الاستقرار في مصر عبر إرسال المرتزقة السوريين للقتال بين صفوف حكومة الوفاق. امغيب قال ، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن أردوغان ينفذ مخططا دوليًا لتجميع ما تبقي من مقاتلي التنظيمات الإرهابية […]

