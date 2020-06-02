المركز الوطني يعلن عن حالات اصابة جديدة بكورونا.. ونتائج 504 عينة

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 504 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا, مع اكتشاف لحالات اصابة جديدة بالفيروس .

وقال المركز الوطني في بيانه أن المركز الوطني لمكافحة الامراض أستلم اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2020م عدد (504) عينة موزعة على النحو التالي:

ــ المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (309) عينة.

ــ مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد (37) عينة.

ــ مختبر فرع المركز الوطني بسبها عدد (38) عينة.

ــ مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (88) عينة.

ــ مختبر مستشفى الكويفية عدد (13) عينة.

ــ مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (17) عينة.

وكانت النتائج كالتالي:

ــ عدد (490) عينة سالبة.

ــ عدد ( 14 ) عينة موجبة مفصلة كالآتي :

ــ عدد (10) حالات موجبة لمخالطين.

ــ عدد (4) عينات حالات جديدة.

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