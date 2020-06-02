«مكافحة الأمراض»: تسجيل 14 حالة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 14 حالة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لما جاء في البيان رقم 88.

وقال المركز، في بيانه، إنه استلم اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 504 عينة موزعة على النحو التالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 309 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني بمصراتة 37 عينة.

أما مختبر فرع المركز الوطني بسبها به 38عينة، أما مختبر مركز بنغازي الطبي 88 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية 13 عينة، مختبر مستشفى طرابلس الجامعي 17 عينة.

وأكد المركز أن النتائج جاءت كالتالي: عدد (490) عينة سالبة، و14 عينة موجبة مفصلة كالآتي :

– عدد (10) حالات موجبة لمخالطين.

– عدد (4) عينات حالات جديدة.