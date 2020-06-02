تحذيرات جديّة من أن تكون سرت بؤرة جديدة لمرض كورونا

نبه أحمد الحاسي المتحدث الرسمي باسم اللجنة الطبية العليا لمكافحة وباء كورونا بمدينة بنغازي في لقاء صحفي عبر إحدى القنوات الاذاعية بأن مدينة سرت ستكون البؤرة الكبيرة بعد مدينة سبها لكونها استقبلت أعدادا كبيرة من العائلات الفارة من هذه الجائحة من مدن سبها وطرابلس ويجب على الجهات المسؤولة أخد الاحتياطات اللازمة حتى لا ينتشر الفيروس في رقعة أكبر في ظل غياب الامكانيات لمجابهته في تلك المناطق.

وكشف الحاسي بأن مدينة سبها دخلت المرحلة الثالثة من الوباء وهي على أبواب الرابعة والأمر في غاية الخطورة وقال بانهم على اتصال مستمر بلجنة سبها مشيرا إلى خطورة غياب الإمكانيات.

وأضاف بأن الحالة الصفرية في سبها لازالت مجهولة مما زاد من انتشاره في منطقة العلاقات الاجتماعية فيها كبيرة وهناك العديد منهم غير مقتنعين بوجوده وهذا الذي جعل من المدينة بؤرة لتفشي هذا المرض. كما أوضح بأن هناك احساسا كاذبا بالأمان بعدم وجود الفيروس او تم القضاء عليه سواء في بنغازي او مدينة سرت.

ومن جهته قال جبريل اوحيدة عضو مجلس النواب عن الكفرة في ذات السياق بأن ليبيا دولة مترامية الأطراف وحدودها مفتوحة والكيد يأتي على المناطق الصغيرة والحدودية ومنها مدينة الكفرة.

وأشار اوحيدة الى أن بلدية بالكفرة لم تستلم اي درهم من المخصصات التي منحت لمجابهة الوباء فكيف سيعمل المختصين بالكفرة اذا دخل الوباء لان الحالة مؤسفة بدون كورونا فمابالك بكورونا، موجهاَ تهمة الفساد للقائمين على الجائحة سواء بالمنطقة الشرقية او الغربية قائلا هنا نحن نسأل أين ذهبت كل تلك الأموال حتى لاتصل لمنطقة مثل الكفرة او مدينة مثل سبها.