«مبعوث بوتين» والسفير المصري في موسكو يبحثان آخر التطورات على الساحة الليبية

ناقش مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، مع السفير المصري في موسكو، إيهاب نصر، عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وتبادل بوغدانوف والسفير المصري، وجهات النظر حول المسائل الملحة مع التركيز على الأوضاع فى ليبيا وسوريا، والتسوية الفلسطينية، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء.

وأكد الجانبان، على ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي، لمنع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تطرق الطرفان، إلى عدد من مسائل تعزيز العلاقات الروسية المصرية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أجرى اتصالاً هاتفيًا، في 25 مايو الماضي، بالسفير الإيطالي في موسكو، باسكوالي تيراتشيانو، لبحث عدد من المستجدات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان لها، أن الطرفين أكدا على أهمية الاتصالات مع جميع القوى السياسية المهمة في ليبيا، لوقف مبكر للقتال، وإقامة عملية سياسية.