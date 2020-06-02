“قفزة جديدة” بأعداد مصابي كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء الثلاثاء، تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز في تقرير للوضع الوبائي المحلي، إن 10 من بين الحالات الجديدة تعود لمخالطين بمدينة سبها، وحالتين في مدينة مصراتة لمواطنين من سبها عادوا إلى مصراتة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، وحالة واحد في كل من طرابلس وزليتن.

وأهاب المركز بأهالي سبها ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

وطالب المواطنين بمدينة سبها عدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي، ودعا المواطنين إلى التواصل على رقم الطوارئ المجاني للمركز 195 لأي استفسار أو عند الشعور بأعراض اشتباه لفيروس كورونا والحاجة للمساعدة.

وأوضح أن فرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، تبذل قصارى جهدها لتتبّع المخالطين للحالات وحصرها وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وإحالتها إلى المختبر الطبي لفرع المركز بسبها.

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