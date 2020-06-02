مكافحة الامراض يكشف تطورات الوضع الوبائي وتفاصيل حالات كورونا الجديدة في 4 مدن

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تفاصيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنها الثلاثاء، والتي تم تسجيلها في مدينة سبها و طرابلس ومصراتة وزليتن، وفي تطور جديد أظهرت الاحصائيات تصدير مدينة سبها للفيروس خارج المدينة في مؤشرات تظهر لإنتشار واسع بالمدينة.

وقال المركز الوطني في بيان صادر عنه، أنه سجل الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2020م تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 14 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد مفصلة كالآتي :

ــ 10 حالات موجبة تعود لمخالطين بمدينة سبها.

ــ عدد ( 1) حالة موجبة جديدة من مدينة طرابلس .

ــ عدد ( 2) حالات موجبة جديدة سجلت داخل مدينة مصراتة لمواطنين من مدينة سبها عادوا إلى مصراتة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

ــ عدد ( 1) حالة جديدة من مدينة زليتن .

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض السادة المواطنون المقيمون في مدينة سبها ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

ــ كما يطلب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين بمدينة سبها عدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي

ــ و يهيب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنين التواصل على رقم الطوارئ المجاني للمركز 195 لأي إستفسار أو عند الشعور بأعراض اشتباه لفيروس كورونا والحاجة للمساعدة.

ــ مع العلم بأن فرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة المركز الوطني لمكافحة الأمراض تبذل قصارى جهدها لتتبع المخالطين للحالات وحصرها وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وإحالتها إلى المختبر الطبي لفرع المركز بسبها.

وبلغ إجمالي الاصابات 182، والحالات النشطة 125، والمتعافين 52، والوفيات 5.

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