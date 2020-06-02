الوطني لمكافحة الأمراض يقدم تطور الوضع الوبائي ويحذّر أهالي سبها

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الثلاثاء 2 يونيو تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 14 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد، 10 حالات موجبة تعود لمخالطين بمدينة سبها وحالتان سجلتا داخل مدينة مصراتة لمواطنين من مدينة سبها عادوا إلى مصراتة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر وحالة من طرابلس وحالة من زليطن.

وأهاب “المركز الوطني لمكافحة الأمراض السادة المواطنون المقيمون في مدينة سبها ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.” كما طالب المواطنين بمدينة سبها عدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.