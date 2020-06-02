ترحيب مصري إماراتي بقبول الأطراف الليبية استئناف المفاوضات

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ترحيب بلديهما بقبول الأطراف الليبية استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأكد الوزيران، خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، على التمسك بالحل السياسي الذي يدعم السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، وأهمية الحل السياسي في ليبيا تحت إشراف الأمم المتحدة وعبر مسار مؤتمر برلين.

ووفق وكالة أنباء الإمارات “وام”، فقد دعت وزارة الخارجية في مصر، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، في بيان مشترك الثلاثاء، إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وعبر مسار مؤتمر برلين، مؤكدتين أن العملية السياسية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

وجاء في البيان المشترك أن الإمارات ومصر تقفان إلى جانب الشعب الليبي وكافة الأطراف التي تطالب بالتهدئة حقناً لدماء المدنيين الأبرياء، وتحقيق الاستقرار في ليبيا، خاصةً مع استمرار الجهود الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا الجديد.

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