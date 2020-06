الوطني لمكافحة الأمراض: 14 إصابة بفيروس كورونا في طرابلس ومصراتة وزليتن وسبها

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم

الثلاثاء، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا في مدن طرابلس ومصراتة

وزليتن وسبها.

وأوضح المركز في بيان له أن الإصابات

المكتشفة منها 10 حالات لمخالطين في مدينة سبها وحالة موجبة جديدة في مدينة

طرابلس، وحالتين في مدينة مصراتة لمواطنين من سبها عادوا إلى مصراتة بعد انتهاء عطلة عيد

الفطر، إضافة إلى حالة

جديدة في مدينة زليتن.

ودعا المركز المقيمين في مدينة سبها لاتباع

الإرشادات

الوقائية والاحترازية اللازمة والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد

الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

كما طالب من المواطنين بمدينة سبها عدم مغادرة

المدينة حتى يتم حصر المخالطين ويستقر الوضع الوبائي.

كما أكد المركز على ضرورة تواصل المواطنين

على رقم الطوارئ

المجاني للمركز 195 لأي استفسار أو عند الشعور بأعراض اشتباه لفيروس كورونا

والحاجة للمساعدة.

