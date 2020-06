إغلاق الحدود الإدارية لشحات خوفاً من تفشي كورونا بعد رصد دخول عائلات إليها

أعلنت مديرية أمن شحات، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق الحدود

الإدارية للبلدية اعتبارًا من الساعة 7 مساءً حتى 6 صباحًا، وذلك بعد رصد دخول عائلات

قادمة من المنطقتين الجنوبية والغربية إلى البلدية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمديرية، في بيان له عبر الصفحة

الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “، أن القرار الصادر يهدف إلى

المحافظة على صحة وسلامة المواطنين في البلدة، حيث سيسري إغلاق الحدود الإدارية من

رأس التراب غربًا، ومنطقة أبلخنة شرقًا والفائدية جنوبًا اعتبارًا من اليوم.

يذكر أن مدير أمن شحات،

ورئيس لجنة مكافحة كورونا بالمدينة، محمد فرج، أعلن السبت الماضي تطبيق قرار حظر التنقل

بين المدن الصادر من وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة.

