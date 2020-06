شركة الكهرباء تعلن الانتهاء من أعمال الصيانة بمحطتي سوق الجمعة وباب بن غشير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، الانتهاء

من تطوير وتحسين واقع الشبكة الكهربائية ومعالجة الاختناقات بمحطة الجهاد بسوق الجمعة،

إضافة إلى محطة طه حسين بنفس المنطقة .

وأوضحت الشركة، في بيان لها عبر صحفتها الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن فرق الصيانة بدائرة توزيع سوق الجمعة

قامت بتركيب محطة جاهزة سعة 1000 KVA، مشيرة إلى أن المحطة الجاهزة ستؤثر بشكل ايجابي في تخفيف الأحمال

الحاصلة على الشبكة وتحسين التيار الكهربائي الحالي في بعض الأحياء السكنية في سوق

الجمعة .

كما أعلنت أيضاً عن الانتهاء من أعمال الصيانة بمحطة باني

بمنطقة باب بن غشير، حيث قامت فرقة الصيانة بدائرة توزيع الهضبة بتركيب صندوق توزيع

للمحطة الجاهزة الجديدة، وذلك في إطار تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء .

