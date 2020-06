أعاد رئيس

البرلمان التونسي راشد الغنوشي اليوم الثلاثاء، الإشادة بسيطرة قوات الوفاق على

قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” معترفا بعدم حياده تجاه الأزمة الليبية.

واختار الغنوشي

وكالة الأناضول التركية للتأكيد لها على أن الحياد السلبي في ليبيا لا معنى له.

وأوضح رئيس

البرلمان التونسي أنه يدعو لما وصفه بالحياد الإيجابي للدفع باتجاه حل سياسي وسلمي

للأزمة الليبية، قائلا: “إذا كان هناك حريق في بيت جارك لا يمكنك أن تكون

محايدا فالواجب والضرورة يقتضيان أن تساهم في إطفاء الحريق”.

وحاول الغنوشي

تبرير تقديمه التهنئة لقوات الوفاق على السيطرة على قاعدة عقبة بن نافع

“الوطية” مؤكدا أن تواصله مع حكومة الوفاق غير المعتمدة لم يخرج عن

ضوابط الدبلوماسية التونسية بحسب تعبيره.

يأتي هذا في وقت

تتعالى فيخ الأصوات في تونس المطالبة بعزل الغنوشي من منصبه في رئاسة البرلمان،

وذلك بعد أن زج بتونس في وضع لم تعهده من قبل، بانحيازه لطرف ما على حساب الأمن

الداخلي لدول الجوار، كما هو الحال في ليبيا المجاورة، حيث بدا واضحا انحياز حركة النهضة وحلفاؤها إلى حكومة الوفاق، ليثير

هذا الانحياز استياء عدد كبير من القوى السياسية في تونس.

وأثارت تلك

التحركات الغضب في الشارع وبين الأوساط السياسية، إذ تجمع حشد من المعارضين أمام

مبنى البرلمان، الاثنين، للمطالبة بعزله من رئاسة مجلس النواب.

أما الاتحاد

العام التونسي للشغل، أكبر القوى النقابية في تونس، التي لها وزن سياسي يفوق

العديد من الأحزاب، فقد أصدر بيانا شديد اللهجة، يندد بما تقوم به عدد من الدول

بنقل آلاف الإرهابيين من الجبهة السورية إلى ليبيا، مما يشكل تهديدا مباشرا لأمن

تونس واستقرارها.

وقال الأمين

العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، في تصريح صحفي:

“أصدرنا بيانا على اعتبار أن ما يحدث في ليبيا يهمنا، خاصة وأن هناك قوى

تستقدم آلاف الإرهابيين من المشرق العربي إلى المغرب العربي، أي من سوريا إلى

ليبيا”.

وتابع قائلا:

“هذا تهديد واضح للأمن القومي العربي، والأمن القومي الوطني التونسي”.

ويشير الشفي في

تصريحاته إلى المرتزقة الذين تنقلهم تركيا من سوريا إلى ليبيا، لدعم ميليشيات

السراج في معاركها ضد الجيش الوطني الليبي، في خرق صارخ للأعراف والقوانين الدولية.

The post الغنوشي يعترف بعدم الحياد في الأزمة الليبية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24