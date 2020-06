نورلاند : الحوار مفتوح أمام الأطراف الليبية الرافضة للتدخل الأجنبي

أكد السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، الثلاثاء، على

ضرورة العودة

المبكّرة إلى محادثات 5 + 5 واستئناف الحوار السياسي في ليبيا .

وأوضح نورلاند، في منشور للسفارة الأمريكية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”،

أن الحوار مفتوح أمام جميع الأطراف الليبية المسؤولة المستعدة لوضع أسلحتها جانبا وترفض

التدخل الأجنبي والالتقاء بالوسائل السلمية، منددا في الوقت ذاته بالقصف الذي استهدف

يوم الأحد حديقة عامة بطرابلس، وأدّى إلى مقتل خمسة مدنيين وألحق إصابات بالغة بصبي

صغير حسب ما أفادت به التقارير.

