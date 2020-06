الجيش يضبط 4 شاحنات وقود مهربة إلى تشاد

تمكنت دورية لكتيبة

سبل السلام التابعة الجيش اليوم الثلاثاء، من ضبط 4 شاحنات وقود مهربة إلى دولة

تشاد.

وأوضحت الكتيبة

في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن الدورية صادرت أيضا سيارة من

نوع تويوتا قادمة من تشاد تحمل على متنها عددا من المهاجرين غير الشريعيين.

وأضافت أن آمر كتيبة السلام، عبدالرحمن هاشم، يقوم بتسيير دوريات تتحرك بشكل مستمر في الجنوب الشرقي لضمان إغلاق الحدود مع دول الجوار بعد تفشي وباء كورونا.

