قتل ثلاثة أفراد

من الجيش، اليوم الثلاثاء، بعد تعرضهم

لقصف من الطائرات التركية المسيرة في مدينة بني وليد.

وقال عمر سليم

الدعيكي عضو المجلس التسييري لبلدية بني وليد في تصريح لليبيا 24 إن الطائرات

التركية المسيرة استهدفت بالقصف الكتيبة 106 التي تتمركز في وادي دينار ما تسبب في

مقتل عصام اعربي بن قطنش و سامي علي المجدوب السكبي.

وأضاف الدعيكي

أن القصف طال أيضا كتيبة حماية تأمين بني وليد المتمركزة في بوابة إيليس ما أسفر

عن مقتل احد من أفراد كتيبة حماية وتأمين بني وليد ، وهو علي رمضان الجاير الدلولي.

The post مقتل 3 أفراد من الجيش في قصف للطائرات التركية المسيرة على مدينة بني وليد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24