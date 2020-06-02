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وزيرا خارجية أميركا وفرنسا يبحثان دفع «حل سياسي تفاوضي» لإنهاء الصراع في ليبيا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحث وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، «خطوات الحد من العنف ودفع حل سياسي تفاوضي لإنهاء الصراع في ليبيا».

وبحسب الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورجان أورتاجوس، في بيان الثلاثاء، ناقش الوزيران السبل التي ستتعاون بها الولايات المتحدة وفرنسا لتعزيز العلاقات والتضامن عبر الأطلسي في الناتو، والحاجة إلى دعم الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.

كما بحثا أهمية تنسيق الجهود في الأمم المتحدة بشأن قضايا مواجهة الأمن العالمي والصحة العامة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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