شهود عيان في منطقة الهضبة بطرابلس: المنصات المدفعية التابعة لـ “غنيوة” تطلق الصواريخ من داخل الأحياء السكنية  

اشتكى شهود عيان عن قيام ميليشيات غنيوة تقوم بإطلاق صواريخ الجراد والهاوزر من منصاتها التي تضعها داخل المدارس الموجودة بمنطقة الهضبة الخضراء والملاصقة للمنازل.

وأكد شهود العيان لصحيفة العنوان أن سكان منطقة الهضبة الخضراء يعانون منذ فترة من أطلاقهم الصواريخ ليلا ونهارا مؤكدين أن منازلهم لا تبعد عن تلك المدارس التي تستخدمها الميليشيات في إطلاق الصواريخ سوى ستة أمتار.

وأشار شهود العيان أنه جراء الصواريخ التي تطلق بشكل يومي والهزات القوية الناجمة عنها تسببت بإلحاق أضرار كبيرة في منازلهم.

وأوضح شهود العيان أن سكان المنطقة يعانون نفسيا وخائفون على حياتهم جراء هذه الأفعال التي تروع الأطفال والنساء والشيوخ.

وقال شهود العيان أن الصواريخ تطلق في الوقت الحالي من مدرسة عمر المختار ومدرسة الهضبة الثانوية، بينما كانت فيما قبل تطلق من مدرسة أم الشهداء ومعهد المعلمين وهي كلها تقع في مساحة لا تتعدى الكيلومتر مربع.

وناشد شهود العيان بعثة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية أن تتدخل لإيقاف هذه الأعمال وتحييد منازلهم التي لحقت بها أضرار كبيرة جراء ذلك.

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