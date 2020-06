صحة المؤقتة ترسل شحنة دوائية ثالثة إلى جنوب ليبيا

أعلن وزير الصحة

بالحكومة الليبية سعد عقوب اليوم الثلاثاء، إرسال الشحنة الدوائية الثالثة من

الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية إلى جنوب ليبيا.

وأوضح عقوب أن

الشحنة تم تجهيزها عن طريق جهاز الإمداد الطبي التابع للحكومة المؤقتة في مدينة

بنغازي.

وأضاف وزير الصحة

أن الهدف من إرسال الشحنة الإضافية للمساهمة في سرعة تقديم الخدمات الطبية

والعلاجية مشيرآ الي استمرار ارسال الشحنات الطبية الأيام المقبلة لتعويض المخزون

الاستراتجي بالجنوب تحسبآ لأي طارئ وذلك بالتنسيق بين وزارة الصحة واللجنة العليا

واللجنة الاستشارية.

‏‎وأكد عقوب أن وزارة الصحة على تواصل

مستمر مع جميع المرافق الصحية داخل مدينة سبها وخارجها، ومع مديري مسؤولي قطاع

الصحة داخل المدينة؛ المتمثّلة بمركز سبها الطبي ومركز العزل السريري الطبي لعلاج

فيروس كورونا وإدارة الخدمات الصحية بسبها والحجر الصحي وفرق الرصد والتقصي

والاستجابة السريعة وفقا لتوصيات مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة .

وأشار عقوب إلى

أن الوزارة تتعهد بتقديم واستمرار الدعم لحين انتهاء جائحة كورونا وعلاج كافة

المصابين ، وأن دعم المستشفيات سيُساهم أيضاً في تحسين الأوضاع الصحية وتخفيف

العبء على المرضى من مشقة التنقل والسفر للمناطق المجاورة للحصول على خدمات طبية.

