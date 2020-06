الثني يعقد اجتماعا لبحث مشاكل شركات خدمات النظافة العامة

عقد رئيس

الوزراء في الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الثلاثاء، اجتماعا لبحث المشاكل

التي تواجه عمل شركات خدمات النظافة العامة.

وأوضحت الحكومة

في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن الثني وجه كل من وزير الحكم

المحلي عادل الزايدي، ووزير العمل والتأهيل مسعود صوة، بالعمل مع وزارة المالية

والتخطيط لحل مشاكل هذه الشركات.

وأضافت أن الاجتماع تناول آخر المستجدات فيوزارتي الحكم المحلي

والعمل والتأهيل وأبرز المشاكل التي تواجه عملهما في الوقت الراهن، والحلول

اللازم اتخاذها في هذا الصدد.

