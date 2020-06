المسماري : قبول الجيش للمفاوضات مشروط بتوقف تركيا عن دعم الوفاق وطرد المرتزقة من ليبيا

أكد

الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، أن قبول الجيش للمفاوضات مشروط بتوقف

تركيا عن دعم حكومة الوفاق غير المعتمدة وطرد المرتزقة السوريين من ليبيا، مشيرا إلى

أن ما يقوم به الجيش حاليا هو محاربة الإرهاب المدعوم خارجيا.

وأوضح

المسماري، في لقاء مع مجموعة من الصحفيين المصريين عبر الدائرة المغلقة، أن النظام

التركي يسعى لنهب الثروات الليبية والتحكم في حركة الملاحة في منطقة المتوسط.

وأضاف

المسماري إلى أن الجيش يتعاطى مع كافة الدول التي تطرح حلول ناجعة للأزمة الليبية بعيدا

عن سيطرة الميليشيات والمرتزقة، مضيفا أن انصياع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

فائز السراج لأوامر تركيا وقطر وعدم امتلاكه أي رؤية للحل عرقل تلك الجهود .

وأشار

المسماري إلى اندلاع اشتباكات في محوري عين زارة وخلة الفرجان مع قوات الوفاق، مضيفا

أن القوات الجوية تقوم باستطلاع مباشر في منطقة الجبل الغربي بشكل كامل.

وأوضح

المسماري أن الجيش تصدى لمحاولات تقدم قوات الوفاق لمدة ثمانية أيام في جميع محاور

القتال، لافتا إلى أن وحدات الجيش تمكنت من القضاء على عدد كبير من الإرهابيين خلال

الأسبوع الماضى .

ووصف

المسماري المجموعات المتواجدة في مدينة غريان غرب البلاد بالإرهابية، مؤكداً أن الأحياء

الجنوبية والغربية تحت سيطرة الجيش، لافتا إلى أن الجنوب الليبى بات بؤرة لتنظيم داعش

الإرهابى .

واعتبر المسماري أن الأطراف

الدولية لم تتمكن من تشخيص الأزمة الليبية بشكل سليم، وأضاف أن الجيش يرفض إقامة أي

قواعد عسكرية في ليبيا حتى لا تتحول البلاد إلى ساحة للصراعات

