سلمت وزارة الحكم المحلى بالحكومة الليبية المجلس التسييري لبلدية سرت شاحنتين جديدتين مخصصة لنقل القمامة فى أطار تحسين خدمات النظافة بمختلف المناطق والاحياء السكنية والشوارع والميادين بالبلديات.

وأوضح مسؤول ادارة الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الاميل أن وزارة الحكم المحلي بالحكومة سلمتها للبلدية، وقام باستلامهما عضو المجلس التسييري لبلدية سرت فتحي فرج ابورواي وبحضور المدير التنفيدي للشركة العامة لخدمات النظافة سرت أبراهيم رحيل.

وأفاد عضو المجلس التسييري لبلدية سرت فتحي أبورواي أن الوزارة سلمت المجلس أيضا أربعين صندوق قمامة متحركة وسيتم إرسالهما الى مدينة سرت يوم الخميس المقبل لتسليمهما للشركة العامة لخدمات النظافة سرت.