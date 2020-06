إغلاق جميع منافذ بلدية الجفرة 15 يوماً لمنع تفشى كورونا

أعلن

المجلس التسييري لبلدية الجفرة، اليوم الثلاثاء، إغلاق جميع منافذ البلدية لمدة 15

يوما اعتبارا من اليوم لمواجهة تفشى فيروس كورونا .

وأوضح

المجلس، في القرار رقم ( 3 ) لسنة 2020، أن الإغلاق سيشمل جمع منافذ بلدية الجفرة الجنوبية

والشرقية والغربية والشمالية، داعيا كافة الأجهزة الأمنية إلى التنسيق فيما بينها مع

لجنة مكافحة كورونا بالجفرة .

فيما استثنى القرار شاحنات

نقل البضائع والوقود والحالات الإنسانية ، وكذلك عبور المواطنين المتجهين إلى مناطقهم

عبر الطريق الرابط بين الجفرة والمناطق المحاذية لها

