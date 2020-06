حذر الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا

التابعة للحكومة المؤقتة، أحمد الحاسي، اليوم الثلاثاء، من أن تصبح مدينة سرت البؤرة

الوبائية الجديدة لفيروس كورونا بعد مدينة سبها، وذلك لكونها استقبلت أعدادا كبيرة

من العائلات الفارة من مدن سبها وطرابلس .

وطالب الحاسي، في تصريح صحفي، الجهات المسؤولة باتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى لا ينتشر الفيروس في رقعة

أكبر في ظل غياب الامكانيات لمجابهته في تلك

المناطق، مبيناً أن سبها دخلت المرحلة الثالثة من الوباء وهي على أبواب الرابعة،

مشيرا إلى أن الأمر في غاية الخطورة .

وأضاف الحاسي أن الحالة الصفرية في سبها لازالت مجهولة

مما زاد من انتشار المرض في المدينة، مبينا أن هناك الكثير من الناس غير مقتنعين بوجود

الفيروس أو يعتقدون أنه تم القضاء عليه سواء في بنغازي أو مدينة سرت مما زاد من

انتشار الفيروس .

The post الحاسي يحذر من تحول ” سرت ” إلى بؤرة جديدة لانتشار كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24