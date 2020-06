أعلن جهاز الحرس البلدي فرع سرت، اليوم الثلاثاء، عن ضبط

ومصادرة كميات من الأدوية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات بعدد من

الصيدليات في البلدية .

وأوضح الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن دوريات تابعة للجهاز قامت بحملة تفتيشية

على الصيدليات العاملة بمناطق بلدية سرت، حيث أسفرت عن ضبط ومصادرة أدوية منتهية

الصلاحية، كما أسفرت الحملة أيضاً عن ضبط

عدد من الصيدليات ليس لديها ترخيص لمزاولة المهنة، فضلا عن عدم وجود شهادات صحية للعاملين

بها .

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وإحالتها للجهات المعنية

The post ضبط أدوية منتهية الصلاحية خلال حملة تفتيشية على الصيدليات ببلدية سرت appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24