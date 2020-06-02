أول عملية جراحية سبها لحالة مصابة بـ”كورونا”

شهد المركز الطبي في مدينة سبها إجراء أول عملية جراحية لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19 ، يوم الثلاثاء تمثلت في استئصال المرارة .

وأفادت بلدية سبها أن العملية أجريت لسيدة، تم نقلها إلى غرفة العمليات وإعادتها من ثم بعد الانتهاء من العملية إلى غرفة العناية المركزة بمركز العزل الصحى الكائن بالسكن الطلابى، الذي يعرف بسكن “عبدالرحمن البركولي”.

وأشارت البلدية في منشورها إلى أن غرفة العمليات تم تجهيزها بقسم العيادات و الطواري الخارجية بالمركز، وأثنت على مجهودات الكادر الطبي وخصت بالشكر لفريق التخدير التابع لمركز العزل الصحى، والأطباء د. على السعيدي، د. يوسف القليلي،د. ابراهيم ابوعزوم ، إضافةً إلى فريق الجراحة التابع لمركز سبها الطبي ، د . مهدي صكلول و الأطقم الطيبة المساعدة بمركز سبها الطبي.

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