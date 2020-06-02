أطباء بمركز العزل بسبها ينجحون في إجراء أول عملية جراحية لمصابة بكورونا

قالت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، إن الفريق الطبي في مستشفى العزل بمدينة سبها تمكن من إجراء أول عملية جراحية ناجحة لاستئصال المرارة.

وتابعت الوزارة، في بيانها، اليوم:” أن الفريق الطبي انتهى بنجاح من أول عملية جراحية لحالة مصابة بفيروس كورونا تحتاج استئصال المرارة، وتم نقل المريضة من مركز العزل إلى غرفة العمليات، ومن ثم سيتم إعادتها لغرفة العناية المركزه بمركز العزل البركولي.

وأشارت الوزار، إلى أن غرفة العمليات تم تجهيزها بقسم العيادات والطواري الخارجية بمركز سبها الطبي.

وكان جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية، قال أمس الثلاثاء، إنه تم الانتهاء من إجراءات استلام الشحنة الثانية الموردة من مجموعة النجم القادمة من مدينة شنغهاي الصينية مروراً بمطار دمشق عبر مطار بنينا الدولي.

وأضاف الجهاز، في إيجاز صحفي عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، أن هذه الشحنة تتضمن عدد من المستلزمات الخاصة بالحماية الشخصية للطواقم الطبية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية والتي تم التعاقد عليها من قبل الجهاز لمكافحة جائحة كورونا.

وأشار الجهاز، إلى أنه قد تم التعاقد على توريد 42 طن من هذه المواد و التنسيق لشحنها على دفعات بدعم مباشر من رئيس الحكومة، مشيراً إلى أنه سيتم توريد باقي الدفعات خلال الأيام القادمة إلى جانب وجود عدد من الشحنات متوقع وصولها خلال شهر 6 الجاري ضمن تكاليف أخرى تم التعاقد عليها من قبل الجهاز بما يضمن مخزون جيد من أفضل معدات الحماية .