«العقوري» وسفيرة فرنسا يتفقان على رفض التدخل الأجنبي بليبيا

تلقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اتصالا هاتفيا، من بياتريس دو هيلين، سفير فرنسا لدى ليبيا، حيث بحث الطرفان آخر المستجدات في ليبيا ومبادرة السلام التي قدمها مجلس النواب .

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، فإن العقوري جدد تأكيده على عمق العلاقات الليبية الفرنسية، وعلى ضرورة العمل للوصول لحل سياسي للأزمة يعيد الاستقرار ويحافظ على وحدة البلاد .

وشدد العقوري، على رفض المجلس للتدخلات الخارجية في ليبيا وضرورة الوقوف بحزم تجاه ذلك .

وبدورها، أكدت سفير فرنسا لدي ليبيا على شرعية مجلس النواب ودعم بلادها لجهود إعادة السلام والاستقرار في ليبيا .