اجتماع موسع في سرت لوضع حد لأزمات المدينة

تقرير/218

عقد في قاعة مديرية الأمن بمدينة سرت اجتماع موسع لبحث المختنقات التى تواجة المدينة فى الخدمات الأساسية وضم الاجتماع رئيس المجلس التسييري للبلدية “سالم عامر ” ومدير مديرية الأمن سرت ورئيس لجنة الأزمة والمنسق العام الاجتماعى للقيادة العامة ومساعد الشؤون العامة بالمديرية ورئيس فرع جهاز الأمن الداخلى ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعى لقبائل سرت ومدير مكتب مديرية الأمن ومدير مكتب الإعلام والعلاقات بالمديرية .

تناول الاجتماع متابعة المعوقات والمشاكل المتعلقة بالمواطن والعراقيل التى تواجة الجهات الحكومية وأوجه التقصير ، كما ناقش المجتمعون ملفات تتعلق بالسيولة النقدية بالمصارف التجارية والتأكيد على ضرورة توفيرها وملف الوقود بأنواعه للمحطات العاملة ببلدية سرت والعمل على إعادة تنظيمها وتوفيرها بشكل منظم ومحاربة مهربى الوقود وضبطهم وإحالتهم للجهات المختصة ومتابعة عمل المحطات وتأمينها بشكل منظم.

كما بحث مسؤولو سرت ملف المياه والمشاكل التى تواجة خطوط مسارات النهر الصناعى شرق سرت والمخزون الاستراتيجى للمياه بخزان القرضابية وتم الاتفاق على تكليف جهاز الشرطة الزراعية والجهات ذات العلاقة والمجلس الاجتماعى لقبائل سرت بضبط ومتابعة المخالفين من أصحاب المزراع الذين يقومون يتوصيلات غير قانونية وإحالتهم للجهات القضائية.. وناقش المجتمعون كذلك جملة من مشاكل المدينة كأزمة غاز الطهي والطرق المثلى لتوزيعه ومشكلة الاتصالات

وخلص الاجتماع إلى اتفاق المسؤولين على ضرورة وضع آلية عمل منظمة بين الجهات الأربعة المجلس التسييري للبلدية ومديرية الأمن والمنسق الاجتماعى للقيادة العامة والمجلس الاجتماعى لقبائل سرت من أجل حلحلة كل المشاكل المزمنة في كل أنحاء البلدية وتنسيق العمل للحد من الأزمة العامة التي تشهدها المدينة في كافة القطاعات الحكومية والخدمية، مؤكدين على دعمهم ووقوفهم مع القيادة العامة للجيش الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية