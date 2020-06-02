الحكومة الليبية تورّد 42 طنا من مواد وقاية الأطقم الطبية

قال المسؤول الاعلامي بجهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية هاني العريبي لبوابة أفريقيا الإخبارية أن الجهاز استقبل اليوم الشحنة الثانية من مستلزمات الحماية الشخصية الخاصة بجائحة كورونا المستوردة من الصين

واضاف العريبي ان الشحنة احتوت على المستلزمات الخاصة بالحماية الشخصية للطواقم الطبية وفق المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية

وقال العريبي ان الجهاز تعاقد لتوريد هذه هذه الشحنة التى تقدر ب42 طن من هذه المواد و التنسيق لشحنها علي دفعات بدعم مباشر من رئيس الحكومة عبدالله الثني وان الجهاز في انتظار توريد باقي الدفعات خلال الأيام القادمة الي جانب وجود عدد من الشحنات متوقع وصولها خلال الشهر الحالي ضمن تكاليف اخري تعاقد عليها من قبل الجهاز بما يضمن مخزون جيد من اف الجهاز

ولفت العريبي إلى صعوبة الحصول علي هذه المواد بالمواصفات المطلوبة عالميا وندرتها في السوق المحلي الأمر الذي كان سببا في عدم الحصول عليها قبل تاريخ اليوم.