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الحكومة الليبية تورّد 42 طنا من مواد وقاية الأطقم الطبية

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبدالله الزائدي – بوابة إفريقيا الإخبارية |

02 June, 2020

قال المسؤول الاعلامي بجهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية هاني العريبي لبوابة أفريقيا الإخبارية أن الجهاز  استقبل اليوم الشحنة الثانية من مستلزمات الحماية الشخصية الخاصة بجائحة كورونا المستوردة من الصين 

 واضاف العريبي ان الشحنة احتوت على  المستلزمات الخاصة بالحماية الشخصية للطواقم الطبية وفق المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية

وقال العريبي ان الجهاز تعاقد لتوريد هذه هذه الشحنة التى تقدر ب42 طن من هذه المواد و التنسيق لشحنها علي دفعات بدعم مباشر من  رئيس الحكومة عبدالله الثني وان الجهاز  في انتظار توريد باقي الدفعات خلال الأيام القادمة الي جانب وجود عدد من الشحنات متوقع وصولها خلال الشهر الحالي ضمن تكاليف اخري تعاقد عليها من قبل الجهاز بما يضمن مخزون جيد من اف الجهاز 

ولفت العريبي إلى  صعوبة الحصول علي هذه المواد بالمواصفات المطلوبة عالميا وندرتها في السوق المحلي الأمر الذي كان سببا في عدم الحصول عليها قبل تاريخ اليوم.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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