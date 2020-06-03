نعت غرفة العمليات العسكرية ببني وليد التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية شهداء الواجب والدفاع عن الارض والعرض ضد الغزو التركي لبلادنا
وقالت الغرفة بيانها ان الشهيد البطل علي رمضان الجاير الدلولي والشهيد البطل عصام محمد اعريبي بن قطنش والشهيد البطل سامي علي حامد السكبي تعرضوا  لقصف غاشم من قبل الطيران التركي المسير بالبوابة الشمالية دينار اثناء عملية تأمينها والبوابة الشرقية ايليس بنفس الوقت والزمان مع اختلاف المكان
وأكدت غرفة العمليات في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء بأن بني وليد ستكون عصية على اذناب التركي المستعمر المحتل ولن تكون الا في صف الوطن وستقدم ابنائها فداء لتحرير الوطن من المليشيات الارهابية
وأهابت  غرفة العمليات العسكرية ببني وليد الى كل اهالي المدينة شيبها وشبابها برص الصفوف وتوحيد الجهود لمجابهة المستعمر التركي المحثل وبيادقه من المرتزقة السوريين