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بني وليد – بوابة إفريقيا الإخبارية |

02 June, 2020

نعت غرفة العمليات العسكرية ببني وليد التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية شهداء الواجب والدفاع عن الارض والعرض ضد الغزو التركي لبلادنا

وقالت الغرفة بيانها ان الشهيد البطل علي رمضان الجاير الدلولي والشهيد البطل عصام محمد اعريبي بن قطنش والشهيد البطل سامي علي حامد السكبي تعرضوا لقصف غاشم من قبل الطيران التركي المسير بالبوابة الشمالية دينار اثناء عملية تأمينها والبوابة الشرقية ايليس بنفس الوقت والزمان مع اختلاف المكان

وأكدت غرفة العمليات في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء بأن بني وليد ستكون عصية على اذناب التركي المستعمر المحتل ولن تكون الا في صف الوطن وستقدم ابنائها فداء لتحرير الوطن من المليشيات الارهابية

وأهابت غرفة العمليات العسكرية ببني وليد الى كل اهالي المدينة شيبها وشبابها برص الصفوف وتوحيد الجهود لمجابهة المستعمر التركي المحثل وبيادقه من المرتزقة السوريين