” بومبيو” و” لودريان” يبحثان سبل دفع حل سياسي تفاوضي ينهي الصراع في ليبيا

بحث وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، الثلاثاء، مع وزير

الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، سبل دفع حل سياسي تفاوضي لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأوضحت الناطقة باسم وزارة

الخارجية الأميركية مورجان أورتاجوس، في بيان لها، أن الوزيرين اتفقا على ضرورة

وضع حد للعنف في ليبيا و والتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ينهي الصراع في البلاد، كما بحثا أهمية تنسيق الجهود في

الأمم المتحدة بشأن قضايا مواجهة الأمن العالمي والصحة العامة.

