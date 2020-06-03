“الثني” يبحث مع وزيري “الحكم المحلي” و “العمل والتأهيل” مشاكل شركات النظافة

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الثلاثاء المشاكل التي تعيق عمل شركات خدمات النظافة العامة، وإيجاد حلول دائمة لمعالجة وضعها المالي، خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي وضم الاجتماع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ووزير العمل والتأهيل مسعود صوة.

وطلب “الثني” لحلحة أزمة الشركات بالعمل والتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط، كما اطلع على سير العمل بالوزارتين وأبرز المشاكل التي تواجه عملهما في الوقت الراهن، والحلول اللازم اتخاذها لضمان تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

يُذكر أن قناة 218 بثت في نشراتها قبل يوم من اجتماع الحكومة الليبية تقريراً مفصلاً على أزمة كبيرة تشهدها مدينة درنة في طريقها إلى أن تتحوةل إلى كارثة بيئية بسبب تكدس القمامة بشكل هائل في شوارعها وجزء كبير من أحيائها وحسب مسؤولين عن الشركة في المدينة فإن حرمان موظفي وعمال الشركة من مرتباتهم منذ فترة طويلة من أهم أسباب الأزمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية