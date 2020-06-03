منظمة المزارعين المنتفعين لـ”عقيلة صالح”: متمسكون بدعم البرلمان والقوات المسلحة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، عددا من أعضاء منظمة المزارعين المنتفعين بالقانون رقم 123 لسنة 1970م من عدة بلديات، وفقا للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، اليوم الأربعاء.

وأكد الريمي، أن المزارعين قدموا التهنئة لرئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكذلك درع يهدى لمرة واحدة بعنوان “تنمية الزراعة أمن قومي”.

وأعلن المزارعون، دعم مجلس النواب والجيش الوطني الليبي في ظل تطورات الأوضاع في البلاد، كما قدموا التحية للقوات المسلحة وكل الأجهزة الأمنية على تضحياتهم في محاربة الإرهابين والغزو الأجنبي السافر على بلادنا.

وأهدت منظمة المزارعين، درعها لرئيس مجلس النواب عقيله صالح اقويدر بعنوان “تنمية الزراعة أمن قومي”.