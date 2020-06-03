طبيب ليبي في مركز سبها ينجح في إجراء عملية لمصابة بكورونا

نجح الطبيب الليبي مهدي عبد الله الصكلول من مركز سبها الطبي في إجراء أول عملية جراحية لمريضة مصابة بفايروس كورونا في ليبيا، بعد أن كانت تحتاج إلى استئصال المرارة.

وقالت مصادر من داخل لمركز سبها الطبي إنه تم نقل المريضة من مركز العزل إلى غرفة العمليات بقسم العيادات والطوارئ ومن ثم ستتم إعادتها إلى غرفة العناية المركزه بمركز العزل البركولي.

وقد ساهم في نجاح العملية فريقا مساعدا بدءا من الدكاترة على السعيدي ويوسف القليلي من فريق التخدير التابع لمركز العزل البركولي، بالإضافة إلى فريق الجراحة المتكون من ابراهيم بعزوم وطبيبتيْن مساعدتين.

يذكر أن مهدي عبد الله الصكلول، هو أحد الكوادر الطبية الليبية المتخرجة من جامعة سرت، التي كان لها الفضل في تخريج العديد من الكفاءات الليبية في المجال الطبي.