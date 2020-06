رحبت

السفارة البريطانية لدى ليبيا، الثلاثاء، بقبول الأطراف الليبية استئناف مباحثات وقف

إطلاق النار.

وأعربت السفارة البريطانية لدى ليبيا في تغريده لها

بموقع “تويتر” عن ترحيبها بإعلان البعثة الأممية القبول باستئناف مباحثات

وقف إطلاق النار، مؤكدة استمرارها في تشجيع الأطراف الليبية للعمل معاً نحو تحقيق السلام

والازدهار والاستقرار في ليبيا.

وكانت بعثة الأمم المتحدة

للدعم في ليبيا رحبت بقبول أطراف الصراع في ليبيا استئناف مباحثات وقف إطلاق النار

والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين

خلال محادثات (5+5) في 23 فبراير 2020، وأكدت البعثة في بيان لها أن عودة الطرفين للحوار

تمثل استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي .

The post سفارة بريطانيا في ليبيا ترحب بقبول أطراف النزاع استئناف مباحثات وقف إطلاق النار appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24