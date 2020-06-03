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سفارة بريطانيا في ليبيا ترحب بقبول أطراف النزاع استئناف مباحثات وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رحبت
السفارة البريطانية لدى ليبيا، الثلاثاء، بقبول الأطراف الليبية استئناف مباحثات وقف
إطلاق النار.

 وأعربت السفارة البريطانية لدى ليبيا في تغريده لها
بموقع “تويتر” عن ترحيبها بإعلان البعثة الأممية القبول باستئناف مباحثات
وقف إطلاق النار، مؤكدة استمرارها في تشجيع الأطراف الليبية للعمل معاً نحو تحقيق السلام
والازدهار والاستقرار في ليبيا.

وكانت بعثة الأمم المتحدة
للدعم في ليبيا رحبت بقبول أطراف الصراع في ليبيا استئناف مباحثات وقف إطلاق النار
والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين
خلال محادثات (5+5) في 23 فبراير 2020، وأكدت البعثة في بيان لها أن عودة الطرفين للحوار
تمثل استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي .

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قناة ليبيا 24

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  • Avatar يقول على الحكومة الليببةً مراجعة حساباتهم مع الحكومة الانكليزية - والنظر في موضوع الليبيين المهاجرين والعالقين .:

    الحكومة البريطانية – مع رءيس الوزراء جونسون – قاموا بأخذ – 14.0000000 مليار باوند إنجليزي – أربعة عشر مليار باوند إنكليزي – من الاموال الليبية المجمدة في الخارج – وقاموا بتوزيعها على الأيرلنديين – ولم يحصل اي ليبي مهاجر على باوند واحد منهم –
    وعندما قامت مجموعة محاميين وحكوميين بسؤال الحكومة الحالية عن سبب استعمال الاموال الليبية –
    طبعا كان الرد – أنهم يريدون تمويل قطاع الصحة ومحاربة كورونا –
    وبعد الاستطلاع من جهة اخد المسؤلين السابقين المتقاعدين –
    أوضحت البيانات ان الاموال الليبية المجمدة جزء منها صرف على الأيرلنديين – بسبب شراءهم السيارات الغالية والكلاسيكية لهم ولابناءهم – وأنهم زيادة على ذلك بكل صحة وجه – يطمعون في النفط الليبي ان يصدر لبلادهم – لتمويل حملات انتخابية جديدة …!!!!

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