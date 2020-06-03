وفاة الفنان الليبي أيوب الغرياني على إثر أزمة قلبية مفاجئة

أعلن ليل الثلاثاء الأربعاء في ليبيا عن وفاة أحد نجوم الأغنية الليبية الفنان الشاب أيوب الغرياني نتيجة أزمة قلبية مفاجئة

ويعتبر الغرياني من أبرز النجوم الشاب للأغنية الليبية وله تجارب متنوعة، وقد قدم الكثير من الأعمال الغنائية، حيث أصدر أول ألبوم بعنوان «نفترض»، وضم تسع أغنيات: «أنحبك» و«أندور عليك» و«حبيت الدنيا» و«عيونك ليل» و«كل همك» و«نار الغيرة» وأغنية «نفترض» التي قام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

كما شارك في فيلم «زهرة البنفسج» وهو أولى تجارب الغرياني السينمائية، من بطولة خدوجة صبري، وتأليف عبد الله الزروق، ومن إخراج وائل الرومي.

ودون العماري المجدوب. وهو ممثل ومهندس صوت: “كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة انا لله وانا اليه راجعون”

وكتبت خدوجة صبري : “الخبر صدمة، الفنان وصديقي الغالي أيوب الغرياني وداعآ إنا لله وإنا اليه راجعون الله يصبر اميمتك ياطيب”

ودون الإعلامي عصام شعيب : “فعلا الليلة صدمني خبر وفاة الفنان أيوب الغرياني، لقد كنت دائما داعم لصوته الجميل، واتذكر انني استقبلته بمقر الهيئة العامة للصحافة بالقسم الفني والثقافي بصحيفة الفجر الجديد قبل 12 سنة، و افردت له مساحة كبيرة تكلم من خلالها على تجربته و نجاح أغنيته على مستوى عربي”.