” باشاغا ” يقر بانتشار الفوضى والمسلحين في ليبيا ويؤكد : سنستوعبهم في ” مؤسسات الدولة ” بعد انتهاء الحرب

أقر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي

باشاغا، الثلاثاء، بانتشار الفوضى والمسلحين في البلاد، مدعيا استيعابهم في مؤسسات

الدولة بعد انتهاء الحرب .

حيث أعلن باشاغا، خلال اجتماع عقده مع عدد من مسؤولي وزارة دفاع

الوفاق، خصص تحديداً لهذا الغرض، عن وضع آلية لاستيعاب ودمج ما أسماهم بـ

” أفراد القوات المساندة للوفاق المرابطين بمحاور القتال جنوب العاصمة طرابلس

والمناطق المحيطة بها، معرباً عن رغبته في تنظيم ووضع برنامج للقوات المساندة وانخراطها

في مؤسسات الدولة عقب انتهاء المعارك مع الجيش .

وأستعرض ” باشاغا ” تجارب عدد من دول العالم إبان حروبها

الأهلية وتمكنها من استيعاب الفوضى والمسلحين في مؤسسات الدولة وفق مصالحة وطنية وخطط

مدروسة أثرت على سيادة هذه الدولة بجيشها وأمنها، مشيراً إلى أن وزارتي الدفاع والداخلية

تحملتا العبء الأكبر في انخراط واستيعاب هذه القوات ضمن كادرها الوظيفي مع ضرورة توفير

الدعم المالي من مؤسسات الدولة المالية بهذا الخصوص .

وأبدي باشاغا رغبة وزارة الداخلية في التعاون

مع وزارة الدفاع في هذا الجانب، مشيراً إلى اللجان المنبثقة من الوزارتين التي تدارست

هذا الجانب لقرابة سنة كاملة، وأقر بأن هناك فراغ عسكري وأمني في معظم المناطق المحيطة

بالعاصمة.. على حد قوله .

