مصدر عسكري رفيع: “حفتر” يزور القاهرة اليوم لبحث هذه المواضيع

يزور القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، العاصمة المصرية القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع العسكرية في ليبيا، وذلك في ظل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

وقال مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى لـ«الاتحاد»، إن قائد الجيش الليبي يبحث خلال زيارته للقاهرة التدخلات العسكرية التركية السافرة في الشأن الداخلي الليبي، مؤكداً أن القيادة العامة تسعى لحشد موقف عربي موحد ضد التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، والتي تزيد من تعقيدات الأزمة، وتبدد فرص الحل السياسي.

وأكد المصدر، أن المشير حفتر سيتطرق خلال زيارته لمصر لموقف القيادة العامة من اجتماعات العسكريين الليبيين في جنيف، وذلك بعد إعلان القيادة العامة موافقتها على المشاركة في الاجتماعات برعاية أممية.

وأشار المصدر إلى أن القيادة العامة تتمسك بخروج الإرهابيين والمرتزقة كافة من الأراضي الليبية، مشدداً عل ضرورة خروج القوات العسكرية التركية من المدن والبلدات الليبية كافة، وذلك قبيل الانخراط في أي عملية سياسية لنزع فتيل الأزمة في البلاد.

ولفت المصدر الليبي إلى أن المسؤولين المصريين سيبحثون مع قائد الجيش الوطني الليبي المبادرة السياسية التي طرحها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بالإضافة إلى التشاور حول التنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب في ظل انتقال عناصر متطرفة إلى داخل ليبيا خلال الأشهر الماضية.

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