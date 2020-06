أكد عضو البرلمان التونسي السابق هشام حسني، الثلاثاء،

على رفضه لتصريحات راشد الغنوشي رئيس البرلمان، التي أبدى فيها تمسكه بدعم حكومة الوفاق

غير المعتمدة .

وأوضح حسني في تصريح صحفي، أن الغنوشي يدعم الوفاق لمساندة

المخطط التركي القطري في ليبيا، مبيناً أن هذا الدعم أيديولوجي بحت وليس فيه أي مصلحة

للشعب الليبي .

وبين حسني أن التدخل في دول الجوار يجب أن حياديا من

خلال الوقوف على مسافة واحدة بين طرفي النزاع، أو بدعوتهم إلى طاولة الحوار، معتبرا

أن الاصطفاف وراء أحد الخصمين، يُعد تدخلًا سافرًا في شؤون الدول.

The post برلماني تونسي : دعم ” الغنوشي” لـ “الوفاق” تدخل سافر في شؤون الدول appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24