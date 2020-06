“مالية الوفاق” تطالب باتخاذ إجراءات مناسبة بعد فقدان مستندات ضريبية من إدارة الجفارة

دعت وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الثلاثاء،

المراقبات المالية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال مستندات ضريبية مفقودة من إدارة

الضرائب في الجفارة.

وأوضحت الوزارة، في التعميم الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية

بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أرقام المستندات الضريبية المفقودة

هي كالآتي

– إيصالات مالية العدد “1000” أرقام التسلسل

من 9410001 إلى 942000.

– إيصالات مالية العدد “1000” أرقام التسلسل من

97001 إلى 198000.

– ملصق خاضع العدد “426” أرقام التسلسل من

286673 إلى 287100.

– ملصق معفي العدد “500” أرقام التسلسل من

315001 إلى 31100.

وطالبت الوزارة في تعميمها

لمراقبي المراقبات المالية بجميع الجهات العامة باتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها،

في حالة ظهورها أمامهم في المعاملات المعروضة عليهم، وموافاة مصلحة الضرائب بخصوصها

.

