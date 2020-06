اليوم .. استئناف محادثات ( 5+ 5) برعاية البعثة الأممية في ليبيا

أعلن عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت، استئناف محادثات

( 5+5 ) ، اليوم الأربعاء، بين الأطراف الليبية برعاية البعثة الأممية في ليبيا .

وأوضح ثابت، في تصريح صحفي، أن المشاورات تبدأ اليوم برعاية

البعثة الأممية، معرباً عن أمله في أن تسفر المحادثات عن وقف إطلاق النار في

البلاد .

وكانت بعثة الأمم المتحدة

في ليبيا، قد أعلنت قبول الأطراف الليبية استئناف محادثات 5+5 المنبثقة عن مؤتمر برلين

الذي عقد 19 يناير الماضي، مرحبة بقبول الأطراف الليبية استئناف مباحثات وقف إطلاق

النار، والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة

على الطرفين خلال محادثات اللجنة في 23 فبراير الماضي.

