مصر والإمارات ترحبان بقبول الأطراف الليبية استئناف المفاوضات

رحبت مصر والإمارات، الثلاثاء، بإعلان الأمم المتحدة قبول الأطراف الليبية استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأعرب وزيرا خارجية مصر، سامح شكري والإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي جرى بينهما عن ترحيب بلادهما بإعلان الأمم المتحدة قبول كل من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق استئناف مباحثات وقف إطلاق النار.

وأكد الوزيران مجدداً، تمسكهما بالحل السياسي الذي يدعم السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

ودعت كل من وزارة الخارجية المصرية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات في بيان مشترك إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وعبر مسار مؤتمر برلين، مؤكدتين أن العملية السياسية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“.

وجاء في البيان المشترك أن دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية مصر العربية تقفان إلى جانب الشعب الليبي وكافة الأطراف التي تطالب بالتهدئة حقناً لدماء المدنيين الأبرياء وتحقيق الاستقرار في ليبيا، وخاصة مع استمرار الجهود الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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