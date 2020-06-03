البرلمان التونسي ينعقد اليوم لمناهضة التدخل في الشأن الليبي

أكد مجلس نواب الشعب التونسي في بيان له عن انعقاد جلسته العامة اليوم الإربعاء بداية من الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي- ويتضمن جدول الأعمال، النظر في مشروع لائحة تتعلق بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل-حسب ماجاء في الصفحة الرسمية للمجلس.

وتتمحور النقطة الثانية من جدول أعمال الجلسة على الحوار حول الدبلوماسية البرلمانية في العلاقة بالوضع في ليبيا، إثر الجدل الواسع الذي شهدته الجارة التونسية إزاء مواقف رئيس المجلس راشد الغنوشي من المسألة الليبية وما تراه النخب السياسية والمجتمعية في تونس بأنه تدخلاً سافراً في شؤون ليبيا والليبيين

ويخضع الغنوشي إلى جلسة مساءلة اليوم الأربعاء على خلفية تصريحاته بخصوص ليبيا ومواقفه من التدخل التركي في ليبيا، وفي بعض دول المنطقة وقد أطلق تصريحات استفاد منها إعلام المجلس الرئاسي حين هنأ فائز السراج بالدخول إلى قاعدة الوطية بعد عشرات الغارات من البحر والجو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية