اخبار ليبيا الان

بومبيو ولودريان يبحثان دفع «حل سياسي تفاوضي» لإنهاء الصراع في ليبيا

تم النشر منذُ 32 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

بحث وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، «خطوات الحد من العنف ودفع حل سياسي تفاوضي لإنهاء الصراع في ليبيا».

وبحسب الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورجان أورتاجوس، في بيان الثلاثاء، ناقش الوزيران السبل التي ستتعاون بها الولايات المتحدة وفرنسا لتعزيز العلاقات والتضامن عبر الأطلسي في الناتو، والحاجة إلى دعم الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.

كما بحثا أهمية تنسيق الجهود في الأمم المتحدة بشأن قضايا مواجهة الأمن العالمي والصحة العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية

عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك