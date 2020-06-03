وفاة الفنان الشاب “أيوب الغرياني”

ودعت الأوساط الفنية الليبية أحد نجومها الشباب الفنان “أيوب الغرياني” الذي توفي فجر اليوم إثر نوبة قلبية مفاجئة في عمر الشباب، ويعد من أشهر النجوم الشباب الذين برزوا في السنوات الأخيرة.

للفقيد الكثير من الأعمال الغنائية، حيث كانت أول إصداراته مع ألبوم “نفترض” واحتوى على 9 أغنيات نالت شهرة واسعة في أوساط الشباب منها أغاني “عيونك ليل” و” الغيرة” و”انحبك” و”اندور عليك” ، صور منها أغنية واحدة فيديو كليب ، هي أغنية “نفترض”.

يشار إلى أن قناة 218 العامة استضافت العام الماضي الفقيد في سهرة خاصة حاوره فيها الإعلامي عمار المنصوري وبثت القناة العديد من أعماله الغنائية التي نالت شهرة واسعة في أوساط الشباب.

بدأ الراحل مشواره الفني منذ 15 عاماً وله مساهمات فنية أخرى منها مساهمته بالتمثيل في فيلم بعنوان “زهرة البنفسج” من بطولة خدوجة صبري، وتأليف عبد الله الزروق، وإخراج وائل الرومي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية