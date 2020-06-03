صحيفة.. بضوء من الجنائية الدولية .. عملية سرية للقبض على سيف الإسلام القذافي

كشفت صحيفة المرصد في تقرير لها أن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي قدمت بشكل مباشر لدول أوروبية إضافة إلى تركيا طلبا لمساعدتها في القبض على، سيف الإسلام معمر القذافي رغم أن الأخيرة غير موقعة على نظام روما الأساسي وذلك عقب أيام قليلة من تقرير نشرته وكالة ” نوڤا ” الإيطالية الشبه رسمية بالخصوص تناول تصريح من أحد الأشخاص المسؤولين عن أمن القذافي أكد فيه علمهم بما يجري بما فيه المحاولات التركية .

وجاء في تقرير الصحيفة أن مصدران رفيعان متطابقان قالا لـ “المرصد” تعقيبًا على هذه التقارير بأن تركيا هي من بادرت وأبدت رغبتها للمحكمة في المساعدة وبدأت فعلاً في استخدام طائراتها المسيرة في مصراتة وقاعدة معيتيقة الجوية شرق طرابلس لتسيير طلعات مراقبة وتحليل في مهام للبحث عن سيف الإسلام إضافة لرصد طائرات مراقبة وتنصت ودعم فني تركية ” أواكس ” في مهام قبالة سواحل المنطقة الغربية خلال الأيام القليلة الماضية يُعتقد بأنها كانت تعمل في ذات الإطار وكان آخرها واحدة يوم الاثنين الماضي.

وحسب الصحيفة كشف المصدر بأن تركيا تتعاون في هذا الملف مع قوة محلية تابعة لداخلية الوفاق تتخذ من قاعدة معيتيقة مقراً لها (قوة الردع الخاصة) لتقفي أثر القذافي بمحيط الجبل الغربي وتأمين فريق لها لتركيب هوائيات لطائرتها المسيرة “بيرقدار TB2 ” لتتمكن من تغطية محيط الجبل بالكامل لتسهيل عملية البحث مؤكدًا أن هدف أنقرة الأساسي هو القبض عليه وتسليمه ” كورقة ” لحكومة الوفاق ثم المماطلة في تسليمه للجنايات الدولية ولاحقًا إبعاده عن المشهد عبر تسليمه رسميًا حيث لا تمانع حكومة السراج من ذلك مبدئيًا وكان موقفها ذلك مترجمًا في جلسة 12 نوفمبر الماضي التي حضرها وزير العدل محمد لملوم .

وتابعت الصحيفة في تقريرها أن هذا التحرك من قبل محكمة الجنايات الدولية يأتي بعد رفضها طلب استئناف فريق محاماة سيف الإسلام القذافي بشأن عدم اختصاصها بمحاكمته بعد صدور عفو عام من قبل مجلس النواب المنتخب ومقره في طبرق.

ويقول المصدران بأن المحكمة تحاول استغلال التواجد العسكري التركي في ليبيا وحالة الفوضى الراهنة لتقوم تركيا بمشاركة قوة محلية بالقبض على القذافي الابن وتسليمه لها رغم صدور قرار العفو العام من قبل البرلمان بالإضافة إلى دعم قطر لهذه الفكرة وعرضها على مدعية المحكمة التي زارت الدوحة في نوفمبر 2019 وأشادت من هناك بالجهود القطرية في ” تطوير المنظومة القانونية الدولية ” .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية