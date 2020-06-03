مجموعة من العائدين من السفر تكمل فترة حجرهم الصحي في بنغازي

أخبار ليبيا24

أنهت اليومين الماضيين مجموعة من المواطنين العائدين من السفر إلى بنغازي تقدر بـ 74 مواطن مدة الحجر الصحي المقررة بـ 14 يوم عقب عودتهم من خارج ليبيا .

وأشارت اللجنة الاستشارية الطبية إلى أن العناصر الطبية التابعة للجنة سحبت العينات من المواطنين منوهة أن التحليل يعتبر الأخير قبل الخروج من الفنادق التي كانوا يقيمون فيها.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن أمس الثلاثاء تسجيل تطور وبائي جديد بتسجيل 14 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز أن الحالات مفصلة كالآتي :

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